Verizon Aktie News: Verizon verteuert sich am Nachmittag

Um 16:28 Uhr ging es für das Verizon-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 50,49 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'147 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Verizon-Aktie bisher bei 50,93 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 50,50 USD. Der Tagesumsatz der Verizon-Aktie belief sich zuletzt auf 592'947 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.03.2026 auf bis zu 51,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Verizon-Aktie. Am 24.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie.

Nach 2,73 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,83 USD je Verizon-Aktie. Verizon gewährte am 24.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,92 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,18 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 34.25 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von -0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Verizon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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