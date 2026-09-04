Goldman Sachs Aktie 714968 / US38141G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
04.09.2026 07:38:00
Verium holt ehemaligen Schweiz-Chef von Goldman Sachs als Partner
Goldman SachsDas unabhängige Multi-Family-Office aus Zürich verstärkt seine Partnerschaft mit dem früheren CEO der Goldman Sachs Bank in der Schweiz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
835.21 CHF -0.29%
In eigener Sache
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Goldman Sachs
|
03.09.26
|Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones klettert am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels stärker (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Goldman Sachs-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.ch)