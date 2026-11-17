Veritone hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.450 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Veritone 18.6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30.08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 26.6 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch