Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’299 -0.5%  SPI 16’989 -0.6%  Dow 46’912 -0.8%  DAX 23’734 -1.3%  Euro 0.9312 0.0%  EStoxx50 5’611 -1.0%  Gold 3’977 -0.1%  Bitcoin 81’705 -2.9%  Dollar 0.8064 -0.1%  Öl 63.6 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526Amrize143013422Swisscom874251Kuros32581411
Top News
UBS sieht Handlungsbedarf: Klare Regeln für Bitcoin, Ethereum & Co. nötig
Multi-Asset-ETFs im Blick: Wie lohnenswert ist das Konstrukt für Anleger?
Tesla-Aktie: Was zu den nächsten Produktankündigungen bekannt ist
Apple-Aktie im Fokus: KI-Server-Produktion in Texas nimmt Fahrt auf
Ausblick: HENSOLDT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Suche...

Veritone Aktie 36124541 / US92347M1009

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.11.2025 04:32:05

Veritone, Inc. Q3 Loss Misses Estimates

Veritone
4.91 EUR -15.09%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Veritone, Inc. (VERI) announced Loss for third quarter that missed the Street estimates.

The company's bottom line totaled -$26.88 million, or -$0.41 per share. This compares with -$21.75 million, or -$0.59 per share, last year.

Analysts on average had expected the company to earn -$0.11 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 32.4% to $29.12 million from $21.99 million last year.

Veritone, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$26.88 Mln. vs. -$21.75 Mln. last year. -EPS: -$0.41 vs. -$0.59 last year. -Revenue: $29.12 Mln vs. $21.99 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $33.4 Mln-$39.4 Mln Full year revenue guidance: $109 Mln-$115 Mln