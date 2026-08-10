Verite legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Verite hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.78 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Verite -2.470 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 2.09 Milliarden JPY gegenüber 1.70 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch