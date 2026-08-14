Veritas (India) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Veritas (India) gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 52.99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.98 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 5.87 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch