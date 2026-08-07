Veritas In Silico vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Veritas In Silico äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 20.08 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -16.100 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2.07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19.3 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 18.9 Millionen JPY.

Redaktion finanzen.ch