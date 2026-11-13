Veritas In Silico legte Quartalsergebnis vor

Veritas In Silico hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 19.60 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -15.570 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.9 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 16.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.5 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch