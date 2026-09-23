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23.09.2026 08:24:36
Verit Investment erhöht Kapital des Raiffeisen Futura Immo Fonds um 100 Mio Fr.
Zürich (awp) - Die Verit Investment Management AG hat die Ende August angekündigte Kapitalerhöhung für den Raiffeisen Futura Immo Fonds abgeschlossen. Mit einem Umfang von rund 100 Millionen Franken und angesichts des positiven Marktumfelds sei sie positiv verlaufen, teilte Verit am Mittwoch mit.
Insgesamt wurden wie angekündigt 986'116 neue Anteile bei einem Bezugsverhältnis von 5:1 ausgegeben. Der Bezugspreis je Anteil lag bei 101,03 Franken, basierend auf dem Nettoinventarwert. Die Liberierung der neuen Anteile ist auf den 29. September 2026 angesetzt. Die neuen Anteile sind für das Geschäftsjahr 2026/2027, welches am 1. April 2026 begonnen hat, voll ausschüttungsberechtigt.
Der Emissionserlös soll für den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios sowie für die gezielte Entwicklung der Bestandesliegenschaften verwendet werden.
cf/rw
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