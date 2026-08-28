|
28.08.2026 08:30:36
Verit Investment erhöht Kapital des Raiffeisen Futura Immo Fonds
Zürich (awp) - Beim Immobilienfonds Raiffeisen Futura Immo Fonds kommt es zu einer Kapitalerhöhung. Maximal sollen dabei 986'116 neue Anteile ausgegeben werden, wie die Verit Investment Management AG als Fondsleitung am Freitag mitteilte.
Die neuen Anteile werden den bisherigen Inhabern von Anteilen am Fonds und Neuinvestoren im Umfang der nicht gezeichneten Anteile angeboten. Der Bezugspreis von 101,03 Franken basiert auf dem Nettoinventarwert je Anteil per Ende März 2026. Fünf bisherige Anteile berechtigen zum Bezug eines neuen.
Die genaue Anzahl der neu zu emittierenden Anteile wird nach Ablauf der Bezugsfrist durch die Fondsleitung bekanntgegeben. Die Bezugsfrist dauert vom 1. bis zum 21. September 2026. Ein offizieller Bezugsrechtehandel findet nicht statt.
ra/cg
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SIX vor ruhiger Eröffnung -- DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen freundlich
Der heimische Aktienmarkt dürfte wenig verändert starten, während der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen erwartet wird. Die asiatischen Börsen tendierten vor dem Wochenende nach oben.