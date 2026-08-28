Verit Investment erhöht Kapital des Raiffeisen Futura Immo Fonds

Zürich (awp) - Beim Immobilienfonds Raiffeisen Futura Immo Fonds kommt es zu einer Kapitalerhöhung. Maximal sollen dabei 986'116 neue Anteile ausgegeben werden, wie die Verit Investment Management AG als Fondsleitung am Freitag mitteilte.

Die neuen Anteile werden den bisherigen Inhabern von Anteilen am Fonds und Neuinvestoren im Umfang der nicht gezeichneten Anteile angeboten. Der Bezugspreis von 101,03 Franken basiert auf dem Nettoinventarwert je Anteil per Ende März 2026. Fünf bisherige Anteile berechtigen zum Bezug eines neuen.

Die genaue Anzahl der neu zu emittierenden Anteile wird nach Ablauf der Bezugsfrist durch die Fondsleitung bekanntgegeben. Die Bezugsfrist dauert vom 1. bis zum 21. September 2026. Ein offizieller Bezugsrechtehandel findet nicht statt.

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