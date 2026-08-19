VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A hat am 17.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.51 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0.190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1.03 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A 584.1 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch