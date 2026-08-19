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19.08.2026 06:37:00
VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A hat am 17.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.51 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0.190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 1.03 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A 584.1 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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