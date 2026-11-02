VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.49 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A -0.050 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2.85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.32 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.28 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch