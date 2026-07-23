VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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24.07.2026 00:14:19
Verisign Inc. Q2 Income Advances
(RTTNews) - Verisign Inc. (VRSN) announced a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $216.5 million, or $2.38 per share. This compares with $207.4 million, or $2.21 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6.0% to $434.6 million from $409.9 million last year.
Verisign Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $216.5 Mln. vs. $207.4 Mln. last year. -EPS: $2.38 vs. $2.21 last year. -Revenue: $434.6 Mln vs. $409.9 Mln last year.
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