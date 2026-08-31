VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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31.08.2026 20:27:13
VeriSign Aktie News: VeriSign tendiert am Montagabend südwärts
Die Aktie von VeriSign gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die VeriSign-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 289,86 USD ab.
Die VeriSign-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,7 Prozent auf 289,86 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'310 Punkten liegt. Bei 288,51 USD markierte die VeriSign-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 290,01 USD. Bisher wurden via NASDAQ 38'998 VeriSign-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.05.2026 bei 312,05 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 209,16 USD fiel das Papier am 07.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die VeriSign-Aktie mit einem Verlust von 27,84 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Im Vorjahr hatte VeriSign 2,31 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte VeriSign am 23.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 2,38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei VeriSign noch ein Gewinn pro Aktie von 2,21 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 434.60 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 409.90 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte VeriSign am 22.10.2026 präsentieren.
In der VeriSign-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,79 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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