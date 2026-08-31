Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’286 -0.8%  SPI 20’111 -0.8%  Dow 53’216 -0.6%  DAX 26’258 -1.2%  Euro 0.9388 0.1%  EStoxx50 6’420 -1.0%  Gold 4’433 -0.5%  Bitcoin 64’008 2.2%  Dollar 0.8081 -0.2%  Öl 90.3 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Mercedes-Benz-Aktie etwas höher: Konzern pumpt bis zu eine Milliarde in eigene Aktien
Bayer-Aktie steigt: Kerendia überzeugt bei Behandlung hypertensiver Nephropathie
Allianz-Aktie in Rot: Konzern prüft laut Bericht Übernahme von Pannenhelfer AA
UBS-Aktie: Ständeratskommission setzt bei Eigenkapitalregeln auf Kompromisslösung
Aktien von Amazon, Microsoft, Alphabet & Co. im Blick: Trump attackiert Rechenzentren-Gegner: Wollen 'arm' sein
Suche...
ETF Sparplan

VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.08.2026 20:27:13

VeriSign Aktie News: VeriSign tendiert am Montagabend südwärts

VeriSign Aktie News: VeriSign tendiert am Montagabend südwärts

Die Aktie von VeriSign gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die VeriSign-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 289,86 USD ab.

VeriSign
233.13 CHF -3.72%
Kaufen Verkaufen

Die VeriSign-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,7 Prozent auf 289,86 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'310 Punkten liegt. Bei 288,51 USD markierte die VeriSign-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 290,01 USD. Bisher wurden via NASDAQ 38'998 VeriSign-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.05.2026 bei 312,05 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 209,16 USD fiel das Papier am 07.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die VeriSign-Aktie mit einem Verlust von 27,84 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Im Vorjahr hatte VeriSign 2,31 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte VeriSign am 23.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 2,38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei VeriSign noch ein Gewinn pro Aktie von 2,21 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 434.60 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 409.90 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte VeriSign am 22.10.2026 präsentieren.

In der VeriSign-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,79 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway

Berkshire-Depot nach Ende der Buffett-Ära im Wandel: Alphabet-Aktie im Fokus der Aufmerksamkeit

Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025


Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu VeriSign Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu VeriSign Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS Marvell stürzt trotz Rekordzahlen ab: Was stimmt beim 120-Milliarden-Google-Deal nicht?
13:30 Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
09:06 Marktüberblick: Autowerte gesucht
09:03 SMI zum Wochenauftakt tiefer erwartet
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Rücksetzer zum Wochenschluss
27.08.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’872.72 19.86 SL4BRU
Short 15’183.41 13.85 SMYBKU
Short 15’773.58 8.83 STBNIU
SMI-Kurs: 14’286.43 31.08.2026 17:31:44
Long 13’709.51 20.00 SZBKGU
Long 13’377.90 13.78 SJBMDU
Long 12’817.36 8.97 BSU9TU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
UBS-Aktie im Minus: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Zinssorgen im Blick: US-Börsen leichter -- SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind
Gold, Öl & Co. in KW 35: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Top-Rankings

August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der August 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien im August 2026
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffpreise Entwicklung: Gewinner und Verlierer im August 2026
Welcher Rohstoff macht das Rennen?
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.