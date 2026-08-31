VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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31.08.2026 16:29:00
VeriSign Aktie News: VeriSign verliert am Montagnachmittag
Die Aktie von VeriSign gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die VeriSign-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 290,66 USD abwärts.
Die VeriSign-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 290,66 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'252 Punkten liegt. Der Kurs der VeriSign-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 288,98 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 290,01 USD. Der Tagesumsatz der VeriSign-Aktie belief sich zuletzt auf 7'195 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.05.2026 bei 312,05 USD. 7,36 Prozent Plus fehlen der VeriSign-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 209,16 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,83 USD. Im Vorjahr erhielten VeriSign-Aktionäre 2,31 USD je Wertpapier. Am 23.07.2026 legte VeriSign die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VeriSign im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 434.60 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 409.90 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von VeriSign veröffentlicht werden.
Von Analysten wird erwartet, dass VeriSign im Jahr 2026 9,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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