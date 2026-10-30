VeriSign Aktie News: VeriSign präsentiert sich am Freitagabend fester

Im NASDAQ-Handel gewannen die VeriSign-Papiere um 20:26 Uhr 0,8 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 25'334 Punkten steht. In der Spitze gewann die VeriSign-Aktie bis auf 312,33 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 309,05 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 158'891 VeriSign-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.10.2026 markierte das Papier bei 312,33 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VeriSign-Aktie somit 1,29 Prozent niedriger. Am 07.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 209,16 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten VeriSign-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,23 USD. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte VeriSign am 22.10.2026. VeriSign hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,27 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VeriSign im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 443.00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 419.10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass VeriSign im Jahr 2026 9,73 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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