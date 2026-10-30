VeriSign Aktie News: VeriSign zieht am Freitagnachmittag an

Um 16:28 Uhr ging es für das VeriSign-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 311,60 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 25'589 Punkten tendiert. Die VeriSign-Aktie zog in der Spitze bis auf 312,33 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 309,05 USD. Zuletzt wechselten 75'399 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 312,33 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VeriSign-Aktie mit einem Kursplus von 0,23 Prozent wieder erreichen. Bei 209,16 USD erreichte der Anteilsschein am 07.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie.

Für VeriSign-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,31 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,23 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte VeriSign am 22.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,35 USD gegenüber 2,27 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 443.00 Mio. USD gegenüber 419.10 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von VeriSign veröffentlicht werden.

Experten taxieren den VeriSign-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,73 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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