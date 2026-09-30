VeriSign Aktie News: VeriSign verteuert sich am Mittwochnachmittag

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von VeriSign zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 281,88 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 27'047 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die VeriSign-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 284,84 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 280,82 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 9'285 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 312,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,71 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 209,16 USD ab. Mit Abgaben von 25,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,83 USD. Am 23.07.2026 hat VeriSign in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 434.60 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 409.90 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VeriSign-Aktie in Höhe von 9,79 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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