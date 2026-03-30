VeriSign Aktie News: VeriSign macht am Abend Boden gut

Das Papier von VeriSign legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 249,54 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 20'815 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die VeriSign-Aktie sogar auf 253,62 USD. Bei 250,48 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der VeriSign-Aktie belief sich zuletzt auf 96'883 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (310,41 USD) erklomm das Papier am 29.07.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 24,39 Prozent Luft nach oben. Am 07.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 209,16 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VeriSign-Aktie 16,18 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,24 USD, nach 2,31 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte VeriSign am 05.02.2026 vor. VeriSign hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,00 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 425.30 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 395.40 Mio. USD umgesetzt.

Am 23.04.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VeriSign-Gewinn in Höhe von 9,47 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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