VeriSign Aktie News: VeriSign verliert am Abend

Um 20:26 Uhr rutschte die VeriSign-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 278,09 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'786 Punkten steht. Der Kurs der VeriSign-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 275,65 USD nach. Mit einem Wert von 279,23 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 66'986 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.05.2026 bei 312,05 USD. Gewinne von 12,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 209,16 USD ab. Mit Abgaben von 24,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,83 USD. Am 23.07.2026 legte VeriSign die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,38 USD, nach 2,21 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent auf 434.60 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 409.90 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VeriSign ein EPS in Höhe von 9,79 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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