VeriSign Aktie News: VeriSign büsst am Dienstagnachmittag ein

Die VeriSign-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 277,07 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'866 Punkten steht. In der Spitze fiel die VeriSign-Aktie bis auf 275,65 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 279,23 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 18'263 Stück.

Bei einem Wert von 312,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.05.2026). Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 12,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 209,16 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,83 USD. VeriSign veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,38 USD. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 434.60 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 409.90 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,79 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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