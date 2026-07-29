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29.07.2026 20:27:13

VeriSign Aktie News: VeriSign gewinnt am Abend

VeriSign Aktie News: VeriSign gewinnt am Abend

Die Aktie von VeriSign zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von VeriSign konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,4 Prozent auf 293,43 USD.

VeriSign
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Das Papier von VeriSign konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,4 Prozent auf 293,43 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 24'790 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 293,64 USD erreichte die VeriSign-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 282,98 USD. Von der VeriSign-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 76'757 Stück gehandelt.

Am 23.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 312,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VeriSign-Aktie mit einem Kursplus von 6,35 Prozent wieder erreichen. Am 07.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 209,16 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,72 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,83 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete VeriSign 2,31 USD aus. VeriSign gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,38 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte VeriSign ein EPS von 2,21 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 434.60 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 409.90 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,79 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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