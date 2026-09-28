VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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28.09.2026 20:27:13
VeriSign Aktie News: VeriSign am Montagabend in Rot
Die Aktie von VeriSign gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die VeriSign-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 282,37 USD abwärts.
Das Papier von VeriSign gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 282,37 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'892 Punkten realisiert. Die VeriSign-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 281,51 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 284,02 USD. Bisher wurden heute 45'436 VeriSign-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 312,05 USD. Dieser Kurs wurde am 23.05.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 9,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 209,16 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VeriSign-Aktie 25,93 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,83 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte VeriSign am 23.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,38 USD, nach 2,21 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 434.60 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 409.90 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,79 USD je VeriSign-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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