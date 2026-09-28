VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag tiefer

Um 16:28 Uhr rutschte die VeriSign-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 284,63 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'881 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die VeriSign-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 282,21 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 284,02 USD. Von der VeriSign-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11'288 Stück gehandelt.

Am 23.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 312,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VeriSign-Aktie somit 8,79 Prozent niedriger. Am 07.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 209,16 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die VeriSign-Aktie 36,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,31 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,83 USD je VeriSign-Aktie. VeriSign veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,38 USD. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 434.60 Mio. USD – ein Plus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VeriSign 409.90 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,79 USD je VeriSign-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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