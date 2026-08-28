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28.08.2026 20:27:13

VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend höher

VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend höher

Die Aktie von VeriSign zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die VeriSign-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 295,40 USD zu.

VeriSign
242.15 CHF 1.96%
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Das Papier von VeriSign konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 295,40 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'400 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die VeriSign-Aktie bisher bei 300,01 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 298,53 USD. Zuletzt wechselten 67'078 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Am 23.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 312,05 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VeriSign-Aktie 5,64 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.02.2026 bei 209,16 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 29,19 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten VeriSign-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,31 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,83 USD aus. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,38 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,21 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat VeriSign mit einem Umsatz von insgesamt 434.60 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 409.90 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,03 Prozent gesteigert.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den VeriSign-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,79 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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