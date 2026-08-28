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28.08.2026 16:29:00

VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag höher

VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von VeriSign. Das Papier von VeriSign konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 297,65 USD.

VeriSign
242.15 CHF 1.96%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 297,65 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'521 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die VeriSign-Aktie bei 298,53 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 298,53 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 17'187 VeriSign-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.05.2026 markierte das Papier bei 312,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VeriSign-Aktie mit einem Kursplus von 4,84 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.02.2026 bei 209,16 USD. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 42,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,83 USD, nach 2,31 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte VeriSign am 23.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,38 USD, nach 2,21 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 434.60 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 409.90 Mio. USD umgesetzt.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VeriSign-Aktie in Höhe von 9,79 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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