Die VeriSign-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 318,71 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 23'851 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die VeriSign-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 318,45 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 319,51 USD. Bisher wurden via NASDAQ 21'771 VeriSign-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2026 bei 324,23 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.02.2026 bei 209,16 USD. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 52,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für VeriSign-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,31 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,23 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte VeriSign am 22.10.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,35 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,27 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 443.00 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte VeriSign einen Umsatz von 419.10 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,73 USD je Aktie in den VeriSign-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway

Berkshire-Depot nach Ende der Buffett-Ära im Wandel: Alphabet-Aktie im Fokus der Aufmerksamkeit

Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025