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27.10.2026 16:29:00
VeriSign Aktie News: VeriSign am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von VeriSign gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die VeriSign-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 302,32 USD.
Das Papier von VeriSign gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 302,32 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'448 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die VeriSign-Aktie bisher bei 299,15 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 305,27 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 27'855 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.05.2026 bei 312,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VeriSign-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 209,16 USD am 07.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,82 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten VeriSign-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,23 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte VeriSign am 22.10.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,35 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat VeriSign mit einem Umsatz von insgesamt 443.00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 419.10 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,70 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Am 28.10.2027 wird VeriSign schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VeriSign-Gewinn in Höhe von 9,73 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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