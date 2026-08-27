VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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27.08.2026 20:27:13
VeriSign Aktie News: VeriSign gewinnt am Donnerstagabend an Fahrt
Die Aktie von VeriSign gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die VeriSign-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 296,52 USD.
Die VeriSign-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 296,52 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'438 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die VeriSign-Aktie bisher bei 298,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 293,36 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33'579 VeriSign-Aktien.
Am 23.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 312,05 USD an. 5,24 Prozent Plus fehlen der VeriSign-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.02.2026 auf bis zu 209,16 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 29,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
VeriSign-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,31 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,83 USD aus. VeriSign gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VeriSign in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 434.60 Mio. USD im Vergleich zu 409.90 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.
In der VeriSign-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,79 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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