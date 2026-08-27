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27.08.2026 16:29:00

VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag fester

VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von VeriSign. Zuletzt stieg die VeriSign-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 298,00 USD.

VeriSign
237.50 CHF 0.36%
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 298,00 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'439 Punkten steht. In der Spitze legte die VeriSign-Aktie bis auf 298,00 USD zu. Bei 293,36 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 8'769 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 312,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,71 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.02.2026 auf bis zu 209,16 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,81 Prozent.

Zuletzt erhielten VeriSign-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,31 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,83 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte VeriSign am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 2,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,21 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent auf 434.60 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 409.90 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von VeriSign veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,79 USD je VeriSign-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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