VeriSign Aktie News: Anleger schicken VeriSign am Abend ins Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 3,0 Prozent auf 297,75 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'682 Punkten steht. Die VeriSign-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 296,39 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 305,30 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 94'519 VeriSign-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 23.05.2026 auf bis zu 312,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,80 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 209,16 USD. Dieser Wert wurde am 07.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,75 Prozent.

VeriSign-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,31 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,24 USD belaufen. VeriSign veröffentlichte am 23.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,34 USD. Im letzten Jahr hatte VeriSign einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 428.90 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 402.30 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 23.07.2026 dürfte VeriSign Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VeriSign-Gewinn in Höhe von 9,69 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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