VeriSign Aktie News: VeriSign zieht am Abend an

Die VeriSign-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 305,63 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'196 Punkten liegt. Die VeriSign-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 308,49 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 300,32 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 150'245 VeriSign-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.05.2026 auf bis zu 312,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VeriSign-Aktie mit einem Kursplus von 2,10 Prozent wieder erreichen. Bei 209,16 USD fiel das Papier am 07.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 46,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,23 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete VeriSign 2,31 USD aus. Am 22.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,27 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 443.00 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 419.10 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Am 28.10.2027 wird VeriSign schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

In der VeriSign-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,74 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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