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26.08.2026 20:27:13

VeriSign Aktie News: VeriSign präsentiert sich am Abend stärker

VeriSign Aktie News: VeriSign präsentiert sich am Abend stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von VeriSign. Zuletzt konnte die Aktie von VeriSign zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 294,33 USD.

VeriSign
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Um 20:26 Uhr ging es für das VeriSign-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 294,33 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'108 Punkten notiert. Bei 296,00 USD erreichte die VeriSign-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 292,72 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 42'074 Stück.

Am 23.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 312,05 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,02 Prozent. Bei 209,16 USD fiel das Papier am 07.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VeriSign-Aktie 28,94 Prozent sinken.

Nachdem VeriSign seine Aktionäre 2025 mit 2,31 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,83 USD je Aktie ausschütten. Am 23.07.2026 lud VeriSign zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 2,38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei VeriSign noch ein Gewinn pro Aktie von 2,21 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 434.60 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 409.90 Mio. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,79 USD je Aktie in den VeriSign-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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