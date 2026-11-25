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25.11.2026 20:27:13
VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend höher
Die Aktie von VeriSign gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die VeriSign-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 322,98 USD nach oben.
Das Papier von VeriSign legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 322,98 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 23'574 Punkten steht. Die VeriSign-Aktie zog in der Spitze bis auf 324,23 USD an. Bei 315,23 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 94'594 VeriSign-Aktien umgesetzt.
Am 25.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 324,23 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 0,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 209,16 USD ab. Abschläge von 35,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
VeriSign-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,31 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,23 USD belaufen. VeriSign liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 443.00 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 419.10 Mio. USD in den Büchern standen.
Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von VeriSign veröffentlicht werden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass VeriSign einen Gewinn von 9,73 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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