Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 319,14 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 22'760 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 319,65 USD erreichte die VeriSign-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 315,23 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 19'964 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 324,01 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 209,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie.

Für VeriSign-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,31 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,23 USD ausgeschüttet werden. VeriSign liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,27 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 443.00 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 419.10 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte VeriSign am 11.02.2027 präsentieren.

In der VeriSign-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,73 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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