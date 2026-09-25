VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend mit Kurseinbussen

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 290,11 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'087 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die VeriSign-Aktie bis auf 289,36 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 291,88 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 62'665 Stück.

Am 23.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 312,05 USD. Mit einem Zuwachs von 7,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.02.2026 auf bis zu 209,16 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für VeriSign-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,31 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,83 USD ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 äusserte sich VeriSign zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,38 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. VeriSign hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 434.60 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 409.90 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von VeriSign veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass VeriSign im Jahr 2026 9,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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