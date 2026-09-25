VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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25.09.2026 16:29:00
VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von VeriSign gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die VeriSign-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 289,92 USD.
Die VeriSign-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 289,92 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'947 Punkten liegt. Die VeriSign-Aktie gab in der Spitze bis auf 289,48 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 291,88 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 15'777 VeriSign-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (312,05 USD) erklomm das Papier am 23.05.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,63 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.02.2026 Kursverluste bis auf 209,16 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 27,85 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,83 USD, nach 2,31 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte VeriSign am 23.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,38 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte VeriSign ein EPS von 2,21 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 434.60 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 409.90 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte VeriSign am 22.10.2026 vorlegen.
In der VeriSign-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,79 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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