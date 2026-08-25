VeriSign Aktie News: VeriSign präsentiert sich am Abend stärker

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 292,62 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'090 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die VeriSign-Aktie bis auf 293,77 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 289,03 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 54'781 VeriSign-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 312,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VeriSign-Aktie. Am 07.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 209,16 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,83 USD. Am 23.07.2026 hat VeriSign in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,38 USD, nach 2,21 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 409.90 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 434.60 Mio. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte VeriSign am 22.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je VeriSign-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,79 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway

Berkshire-Depot nach Ende der Buffett-Ära im Wandel: Alphabet-Aktie im Fokus der Aufmerksamkeit

Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025