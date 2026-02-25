VeriSign Aktie News: VeriSign am Mittwochabend leichter

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 213,10 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 23'156 Punkten steht. Die VeriSign-Aktie sank bis auf 209,69 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 212,65 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 94'900 VeriSign-Aktien.

Am 29.07.2025 markierte das Papier bei 310,41 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie. Bei einem Wert von 209,16 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 1,85 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,24 USD. Die Zahlen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte VeriSign am 05.02.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte VeriSign ein EPS von 2,00 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VeriSign in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 425.30 Mio. USD im Vergleich zu 395.40 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2026 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je VeriSign-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,52 USD fest.

