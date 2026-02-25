Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’977 -0.1%  SPI 19’218 0.1%  Dow 49’489 0.6%  DAX 25’176 0.8%  Euro 0.9125 0.1%  EStoxx50 6’173 0.9%  Gold 5’198 1.1%  Bitcoin 53’380 7.7%  Dollar 0.7730 -0.1%  Öl 71.1 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758NVIDIA994529Roche1203204Sandoz124359842Novartis1200526Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend
Sandisk-Aktie im Fokus: Das nächste NVIDIA?
VW-Aktie im Blick: Manager fordern Millionen - Gerichtsstreit um Kündigungen
Lucid-Aktie legt zu: Tesla-Rivale weiterhin tief in den roten Zahlen
Suche...

VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.02.2026 20:27:13

VeriSign Aktie News: VeriSign am Mittwochabend leichter

VeriSign Aktie News: VeriSign am Mittwochabend leichter

Die Aktie von VeriSign gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 213,10 USD.

VeriSign
162.33 CHF -1.85%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 213,10 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 23'156 Punkten steht. Die VeriSign-Aktie sank bis auf 209,69 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 212,65 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 94'900 VeriSign-Aktien.

Am 29.07.2025 markierte das Papier bei 310,41 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie. Bei einem Wert von 209,16 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 1,85 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,24 USD. Die Zahlen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte VeriSign am 05.02.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte VeriSign ein EPS von 2,00 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VeriSign in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 425.30 Mio. USD im Vergleich zu 395.40 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2026 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je VeriSign-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,52 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025

Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot

Starinvestor-Investments: Diese Aktien kaufte und verkaufte Warren Buffetts Berkshire Hathaway in Q1 2025


Bildquelle: laviana / Shutterstock.com