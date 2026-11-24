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24.11.2026 20:27:13
VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von VeriSign. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 318,16 USD zu.
Um 20:26 Uhr stieg die VeriSign-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 318,16 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 23'740 Punkten notiert. In der Spitze legte die VeriSign-Aktie bis auf 320,22 USD zu. Bei 313,95 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 80'839 VeriSign-Aktien umgesetzt.
Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 324,01 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VeriSign-Aktie. Am 07.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 209,16 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die VeriSign-Aktie 52,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,23 USD. Im Vorjahr hatte VeriSign 2,31 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte VeriSign am 22.10.2026 vor. In Sachen EPS wurden 2,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VeriSign 2,27 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 443.00 Mio. USD gegenüber 419.10 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass VeriSign einen Gewinn von 9,73 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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