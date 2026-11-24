Das Papier von VeriSign konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 317,32 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 23'641 Punkten steht. Die VeriSign-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 318,00 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 313,95 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 20'871 VeriSign-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 324,01 USD. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie. Bei 209,16 USD erreichte der Anteilsschein am 07.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für VeriSign-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,31 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,23 USD ausgeschüttet werden. VeriSign veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,35 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,27 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 419.10 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 443.00 Mio. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte VeriSign Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,73 USD je Aktie in den VeriSign-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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