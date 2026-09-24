VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend auf grünem Terrain

Im NASDAQ-Handel gewannen die VeriSign-Papiere um 20:26 Uhr 0,2 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'922 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die VeriSign-Aktie sogar auf 298,00 USD. Bei 294,26 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 51'852 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 312,05 USD erreichte der Titel am 23.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VeriSign-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.02.2026 auf bis zu 209,16 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Im Vorjahr hatte VeriSign 2,31 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte VeriSign am 23.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 434.60 Mio. USD gegenüber 409.90 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von VeriSign veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign im Jahr 2026 9,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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