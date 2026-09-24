VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.09.2026 16:29:00
VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag kaum bewegt
Die Aktie von VeriSign hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 293,33 USD bewegte sich die VeriSign-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der VeriSign-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 293,33 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'803 Punkten notiert. In der Spitze legte die VeriSign-Aktie bis auf 294,94 USD zu. In der Spitze büsste die VeriSign-Aktie bis auf 291,74 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 294,26 USD. Von der VeriSign-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15'273 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 23.05.2026 auf bis zu 312,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,38 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 209,16 USD fiel das Papier am 07.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 28,69 Prozent Luft nach unten.
Nach 2,31 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,83 USD je VeriSign-Aktie. Am 23.07.2026 lud VeriSign zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,38 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 434.60 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 409.90 Mio. USD in den Büchern standen.
Die VeriSign-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,79 USD je VeriSign-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Berkshire-Depot nach Ende der Buffett-Ära im Wandel: Alphabet-Aktie im Fokus der Aufmerksamkeit
Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu VeriSign Inc.
|
16:29
|VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag kaum bewegt (finanzen.ch)
|
23.09.26
|VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
18.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
11.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel hätte eine Investition in VeriSign von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 schwächelt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)