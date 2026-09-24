VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag kaum bewegt

Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der VeriSign-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 293,33 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'803 Punkten notiert. In der Spitze legte die VeriSign-Aktie bis auf 294,94 USD zu. In der Spitze büsste die VeriSign-Aktie bis auf 291,74 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 294,26 USD. Von der VeriSign-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15'273 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.05.2026 auf bis zu 312,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,38 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 209,16 USD fiel das Papier am 07.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 28,69 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,31 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,83 USD je VeriSign-Aktie. Am 23.07.2026 lud VeriSign zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,38 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 434.60 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 409.90 Mio. USD in den Büchern standen.

Die VeriSign-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,79 USD je VeriSign-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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