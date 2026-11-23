Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 312,83 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 24'131 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die VeriSign-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 315,00 USD aus. Mit einem Wert von 309,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 97'097 VeriSign-Aktien.

Am 05.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 324,01 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,58 Prozent. Am 07.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 209,16 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für VeriSign-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,31 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,23 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte VeriSign am 22.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,35 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,27 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 443.00 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 419.10 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

VeriSign dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass VeriSign im Jahr 2026 9,73 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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