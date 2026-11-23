Im NASDAQ-Handel gewannen die VeriSign-Papiere um 16:28 Uhr 1,5 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'330 Punkten notiert. In der Spitze gewann die VeriSign-Aktie bis auf 312,15 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 309,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23'657 VeriSign-Aktien.

Bei einem Wert von 324,01 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,99 Prozent hinzugewinnen. Am 07.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 209,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

VeriSign-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,31 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,23 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte VeriSign am 22.10.2026. Das EPS wurde auf 2,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,27 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 419.10 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 443.00 Mio. USD ausgewiesen.

Die VeriSign-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VeriSign-Aktie in Höhe von 9,73 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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