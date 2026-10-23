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23.10.2026 20:27:13

VeriSign Aktie News: VeriSign verteuert sich am Freitagabend

VeriSign Aktie News: VeriSign verteuert sich am Freitagabend

Die Aktie von VeriSign gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die VeriSign-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 306,34 USD.

VeriSign
250.25 CHF -2.09%
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Um 20:26 Uhr wies die VeriSign-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 306,34 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 25'992 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die VeriSign-Aktie bei 306,89 USD. Bei 292,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 204'615 VeriSign-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.05.2026 bei 312,05 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,86 Prozent. Am 07.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 209,16 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,24 USD. Im Vorjahr erhielten VeriSign-Aktionäre 2,31 USD je Wertpapier. VeriSign gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,38 USD. Im letzten Jahr hatte VeriSign einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat VeriSign im vergangenen Quartal 434.60 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte VeriSign 409.90 Mio. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte VeriSign am 11.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,77 USD je VeriSign-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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