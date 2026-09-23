VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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23.09.2026 20:27:13
VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend mit roter Tendenz
Die Aktie von VeriSign gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die VeriSign-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 293,17 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die VeriSign-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 293,17 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'956 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die VeriSign-Aktie bisher bei 292,22 USD. Bei 300,57 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59'034 VeriSign-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 23.05.2026 auf bis zu 312,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,44 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.02.2026 bei 209,16 USD. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 40,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für VeriSign-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,31 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,83 USD ausgeschüttet werden. VeriSign liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 434.60 Mio. USD gegenüber 409.90 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte VeriSign am 22.10.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VeriSign-Gewinn in Höhe von 9,79 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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