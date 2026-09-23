VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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23.09.2026 16:29:00
VeriSign Aktie News: VeriSign am Mittwochnachmittag im Minus
Die Aktie von VeriSign gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die VeriSign-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 298,83 USD ab.
Um 16:28 Uhr rutschte die VeriSign-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 298,83 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'932 Punkten liegt. Der Kurs der VeriSign-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 298,63 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 300,57 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 9'593 VeriSign-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 312,05 USD erreichte der Titel am 23.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VeriSign-Aktie 4,42 Prozent zulegen. Am 07.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 209,16 USD. Mit Abgaben von 30,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten VeriSign-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,31 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,83 USD aus. VeriSign gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,38 USD. Im letzten Jahr hatte VeriSign einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat VeriSign im vergangenen Quartal 434.60 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte VeriSign 409.90 Mio. USD umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte VeriSign am 22.10.2026 vorlegen.
Experten taxieren den VeriSign-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,79 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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