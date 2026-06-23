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VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029

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23.06.2026 20:27:13

VeriSign Aktie News: VeriSign gewinnt am Dienstagabend an Boden

VeriSign Aktie News: VeriSign gewinnt am Dienstagabend an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von VeriSign. Zuletzt wies die VeriSign-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 247,96 USD nach oben.

VeriSign
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Um 20:26 Uhr ging es für das VeriSign-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 247,96 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 25'694 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die VeriSign-Aktie bei 251,04 USD. Mit einem Wert von 250,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 146'017 VeriSign-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 312,05 USD erreichte der Titel am 23.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VeriSign-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.02.2026 bei 209,16 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,24 USD. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte VeriSign am 23.04.2026 vor. Das EPS belief sich auf 2,34 USD gegenüber 2,10 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat VeriSign 428.90 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 402.30 Mio. USD erwirtschaftet worden.

VeriSign wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 23.07.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VeriSign ein EPS in Höhe von 9,84 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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