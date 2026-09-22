VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend mit Kursverlusten

Die VeriSign-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 302,78 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'257 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die VeriSign-Aktie bis auf 302,66 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 308,88 USD. Bisher wurden heute 67'745 VeriSign-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (312,05 USD) erklomm das Papier am 23.05.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VeriSign-Aktie somit 2,97 Prozent niedriger. Bei 209,16 USD fiel das Papier am 07.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,83 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete VeriSign 2,31 USD aus. Am 23.07.2026 lud VeriSign zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,38 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 434.60 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 409.90 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VeriSign ein EPS in Höhe von 9,79 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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